عبد الكافي: باتيلي يمارس التخبط.. ومن المستبعد دخول أمريكا بمواجهة مع الروس على الأراضي الليبية

ليبيا – رأى الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا أن اختيار عبد الله باتيلي للعسكريين اولاً في خطته الجديدة يذكر الجميع بالقفزة التي قامت بها ستيفاني وليامز عندما قامت بتجميع مجموعة الـ 10 والتقطت معهم العديد من الصور وكانت القفزة تجاه المسار السياسي والذي أدى لفشل ذريع من خلال المحاولات التي لم تنصف الليبي.

عبد الكافي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إن اختيار باتيلي للعسكريين هي عملية استفزاز وتعتبر سقطة له خاصة عندما قام بزيارة عقيلة صالح و”معسكر الرجمة” في ذكرى 4 أبريل التي كانت “ذكرى العدوان” على طرابلس وقتل المدنيين بحسب قوله.

وأضاف: “حتى لم يصدر أي بيان ادانة من البعثة رغم أن هناك تقارير قدمتها بن سودا بشأن جرائم الحرب والمقابر الجماعية، تكلمت أنه لا سلام دون مسائلة وعدالة في البلاد، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل ووقف القتل والحجز التعسفي والتعذيب داخل السجون والذي تعج بها معسكر الرجمة، ناهيك عن جرائم ترهونة والمنطقة الشرقية”.

وأشار إلى أن المتابع لدور الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية يرى أنها لم تتخذ أي خطوات تجاه تقليص دور خليفة حفتر بشأن العمليات العسكرية والحد منها بل على العكس سمحت لتداخل بعض الدول والسماح بالأسلحة لمعسكر الرجمة والهجوم على طرابلس لذلك الولايات المتحدة بتوقع منها هذا العمل بعد أن تستخدم الأطراف المحلية تقوم بتصنيفهم بأي مسميات كما هي تستخدمها من أجل تحقيق مصالحها.

ولفت إلى أن باتيلي يمارس التخبط وليس لديه خطة واضحة وهناك تضارب فيما طرحه سابقاً في طرح مشروع سياسي وتفاهمات مع أطراف اجتماعية وسياسية حتى يكون هناك تجاوز لجسمي مجلس النواب والدولة ووضع خارطة جديدة يقوم من خلالها بتشكيل حكومة أو جسم يقود للعملية الانتخابية وأصبح التركيز فقط على تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حماية مصادر الطاقة ومواجهة الفاغنر الموجودين على الأراضي الليبية.

كما أوضح أنه من مصلحة البلاد اخراج المرتزقة الروس من الأراضي الليبية وعدم تهديد دول الجوار لذلك من الاهمية اخراجهم.

واستطرد في حديثة: “حفتر حالياً في مأزق ولا يستطيع رفض طلب الولايات المتحدة الامريكية وتحدثت عن زيارة قائد القوات الجوية للإدارة العسكرية السادسة الافريكوم لمعسكر الرجمة بالتحديد ولم يزور طرابلس! عندما واجه حفتر بما لديهم من معلومات عن تمركزات عناصره وحجم الدعم اللوجستي الذي قدم للفاغنر وطلب منه أن ينهي العلاقة والدعم وأن لديهم ادلة من خلال الطيران المسير مع سيطرة الولايات المتحدة وطيرانه المسير على أجواء ليبيا ورصد تحركات الفاغنر لذلك ليس أمامه مفر وسيستجيب لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية”.

واستبعد دخول الولايات المتحدة في مواجهة مع الروس على الأراضي الليبية أو تنازل الروس عن الموقع الاستراتيجي لها جنوب المتوسط، وربما سيشهد دعم من روسيا لمرتزقتها في ليبيا لذلك امريكا تسعى أن تكون هناك حكومة جديدة من خلال الانتخابات لتكون المعركة شرعية.

Shares

The post عبد الكافي: باتيلي يمارس التخبط.. ومن المستبعد دخول أمريكا بمواجهة مع الروس على الأراضي الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية