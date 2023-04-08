تحديد موعد اجتماع لجنة 5+5 العسكرية في سبها

المبعوث الأممي لليبيا يطالب القيادات الأمنية بطرابلس وبنغازي بالعمل على إجراء الانتخابات.

واتفقت لجنة 5+5 العسكرية في ليبيا على الاجتماع بعد شهر رمضان في سبها، والاستعداد التام لدعم تأمين الانتخابات بكل مراحلها.

واتفق المجتمعون بحسب البيان على “الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس”.

وأكد المجتمعون “استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

كما اتفقوا على “البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق”.

واتفقوا أيضا، وفق البيان، على “تبادل المعلومات حول المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بسرعة”.