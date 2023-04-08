أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء من مصراتة

أكد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عن تطلعه بأن تقود رعاية المبعوث الاممي عبدالله باثيلي لاجتماعات 5+5 للحفاظ على الاستقرار ومنع عودة الحرب.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء من مصراتة أن المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب أن يواصل الجميع تمسكهم بخيار السلام والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أنه يجب أن نؤسس لوضع مستقر يعزز فرص نجاح الانتخابات لتحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

وجدد الدبيبة التزام حكومته بالاستمرار بخدمة الليبيين وتهيئة الظروف اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة لكل الليبيين.

وقال الدبيبة :”تخلصنا من الحروب والنزاعات وأصبح الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي أفضل من كل السنوات الماضية “.

وأضاف الدبيبة :”رأينا سنوات العذاب الماضية من طرح الأحمال ونقص السيولة وتردي الأوضاع الأمنية”.

وأشار الدبيبة الى أن المنفي وزملائه بالرئاسي حريصون على وحدة ليبيا وله مواقف نبيلة مساندة وداعمة لسلمية العملية السياسية.

وأكد الدبيبة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يُبدي التزامًا واضحًا بأن يكون المصرف في أعلى مستويات الإجابة لانتعاش الوضع الاقتصادي.