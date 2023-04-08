تفاصيل الخلاف بين القوة المشتركة وقوة إدارة المهام بمطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر محلية في مدينة مصراتة، اليوم السبت، تفاصيل الخلاف الذي حدث بين القوة المشتركة وقوة إدارة المهام بعد وصول وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى مطار مصراتة الدولي.

وقالت المصادر، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الخلاف راجع لمنع قوة إدارة المهام التابعة لمديرية أمن مصراتة من الدخول إلى المطار لاستقبال وفد الحكومة، الذي وصل للمدينة لعقد الاجتماع الوزاري، من القوة المشتركة مصراتة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخلاف كان نتيجة عدم التنسيق، وحجة المشتركة عدم وجود تكليف من مدير الأمن للقوة، التي حاولت الدخول للمطار لاستقبال وتأمين وفد الحكومة، حيث تم إخراجهم من المطار.

وفور خروجهم من المطار، شرعت قوة إدارة المهام الخاصة بالرماية في الهواء أمام المطار، تعبيرًا عن غضبهم لعدم تمكينهم من استقبال الحكومة وتأمينها.