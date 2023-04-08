بلدية بنغازي ولجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة تؤكدان حرصهما إعادة بناء منطقة وسط البلاد بنفس النمط المعماري التاريخي للمنطقة

أخبار ليبيا 24

أكدت المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، اليوم السبت، حرصهما إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المتضررة في منطقة وسط البلاد طبقًا للنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

وأجرى المجلس التسييري لبلدية بنغازي رفقة صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة زيارة ميدانية تضمنت جولة تفقدية لبعض مواقع منطقة وسط البلاد ببنغازي.

وقالت بلدية بنغازي، إن الجانبان أكدا على إعادة بناء المباني المدمرة كلية، طبقا لمشروع تحديث المخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

وأضافت، كما تمّ التأكيد على إعادة بناء بعض المباني التاريخية بنفس ما كانت عليه في السابق مثل “سوق الحوت وسوق الربيع”، حفاظًا على هوية المدينة المعمارية التي تتميز بها .

وشملت الزيارة، ميدان البلدية وسوق الربيع وسوق الحوت وشارع عمر المختار وميدان الخالصة وقصر المنار والبرلمان التشريعي البرقاوي، بالإضافة إلى بعض المنازل التاريخية مثل “حوش الكيخيا”.