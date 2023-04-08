بلدية بنغازي ولجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة تؤكدان حرصهما على تطوير منطقة وسط البلاد بنفس الهوية التاريخية للمنطقة

العنوان

أكدت بلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، اليوم السبت، حرصهما على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المتضررة في منطقة وسط البلاد ببنغازي طبقًا للنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة تضمنت جولة تفقدية لبعض مواقع منطقة وسط البلاد.

وأكد الجانبان على إعادة بناء المباني المدمرة كُليا، طبقا لمشروع تحديث المخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

كما تم التأكيد على إعادة بناء بعض المباني التاريخية بنفس ما كانت عليه في السابق مثل سوق الحوت وسوق الربيع، حفاظًا على هوية المدينة التي تتميز بها .