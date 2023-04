قنيدي: جميع السيناريوهات لا تزال واردة لعدم حسم الكثير من الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب، سالم قنيدي أن جميع السيناريوهات لا تزال واردة لعدم حسم الكثير من الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً قوانينها المنظمة، وإن كان الخيار الأفضل، هو التوجه لتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط، أو من الشخصيات القضائية المشهود بنزاهتها.

قنيدي أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “للأسف تلك الجزئية (أي الحكومة التي سوف تضطلع بالإشراف على الانتخابات) لم يَجْرِ توضحيها بشكل كافٍ بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وكان هذا في مقدمة الأسباب التي دفعت لانتقادها”.

واعتبر أنه في جميع الأحوال سيكون من الصعب إقناع الليبيين بتولي حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تلك المهمة، حتى لو فوض الدبيبة مهام سلطته لأحد نوابه، كما حدث عندما أعلن تقدمه لخوض الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2021.

وأرجع ذلك إلى أن الجميع يعرف بوجود درجة كبيرة من الولاء تحكم علاقة كثير من وزراء تلك الحكومة بالدبيبة.

وأوضح أن هذا سوف يجدد الشكوك والشكاوى من بقية المرشحين المتنافسين بأن حكومة الدبيبة تتحامل عليهم، وتنحاز لرئيسها، حتى لو اضطر هذه المرة لتقديم استقالته وفقاً لشروط القوانين الانتخابية.

