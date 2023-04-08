المرحلة الراهنة تتطلب التمسك بمسار السلام والتداول السلمي للسلطة

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن هذه المرحلة تتطلب التمسك بمسار السلام والتداول السلمي للسلطة، والتأسيس للاستقرار والتنمية، لنجاح الانتخابات وتقبُّل نتائجها من الجميع.

وأكد الدبيبة، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023، الذي عقد في مصراتة، على استمرار الحكومة في خدمة الليبيين وتهيئة الظروف لانتخابات “عادلة ونزيهة”.

كما أكد الدبيبة، على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي بشكل جاد، معربًا عن تطلعه في أن تقود البعثة رعايتها للجنة العسكرية 5+ 5 إلى الاستقرار ومنع عودة الحروب.

ووجه الدبيبة الدعوة إلى مجلسي النواب والدولة في إنهاء القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية. وقال الدبيبة: “نجدد الدعوة للسلطة التشريعية لاستيعاب إرادة الليبيين الذين أصبحوا أكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم”.

وأضاف، أن “استمرار تماسكنا ووحدتنا هو الطريق الوحيد الآمن نحو بناء الدولة”.