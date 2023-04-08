نادي النصر : هناك بعض الأندية تتحجج لتعطيل الدوري الليبي

أكد مروان البركي، إداري النصر، أن ناديه وافق على اللعب في شهر رمضان، لكن لجنة المسابقات لم تتخذ القرار.

وقال البركي، في تصريح لكووورة: “لجنة المسابقات تتحمل مسؤولية فشل سير الدوري بالطريقة الصحيحة، وللأسف هناك بعض الأندية تتحجج لتعطيل الدوري”.

وأضاف: “تأجيل الدوري الذي يدخل شهره الثاني يتسبب في مشاكل فنية وإدارية ومالية، لدينا لاعبون من الجزائر ومن خارج بنغازي يطلبون إجازة العيد، لكن لجنة المسابقات تضع الأندية في موقف محرج بعدم وضع روزنامة واضحة”.

وزاد: “نطالب في حالة التأجيل، وضع جدول ثابت خلال 72 ساعة، لنحدد مصير اللاعبين من خارج المدينة والمحترفين الأجانب”.

وختم: “كنا نتمنى اللعب حتى نستعيد رتم المباريات، لكن للأسف الواضح أن مسلسل التأجيلات سيتواصل”.