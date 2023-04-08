كتلة باردة وأمطار غزيرة.. تفاصيل التقلبات على شمال شرق ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تستقر الاجواء اليوم الاحد على اغلب مناطق البلاد سواء الغربية او الشرقية او الجنوبية وبشكل ملحوظ مقارنة بيوم السبت.

وبحسب الخبراء فإن تقلبات جوية تشهدها مناطق الشمال الشرقي الجبل الاخضر وساحل طبرق والبطنان وسهل بنغازي وتمتد إلى بعض مناطق الدواخل والخليج من اجدابيا حتى سرت .

ومن المتوقع بحسب الخبراء ان تمر جبهة سريعة يوم الاثنين قد تصحبها امطار خفيفة ببعض المناطق من الجبل الاخضر.

تقلبات جديدة الثلاثاء

من المتوقع وفقا لخبراء الارصاد عبور كتلة باردة وتقلبات ومع عبور الجبهة رياح نشطة وامطار منتظرة خاصة بمناطق الجبل الاخضر وساحل طبرق قد تكون رعدية، الامطار متوقعة لكن بصورة اقل بسهل بنغازي وخفيفة بساحل الخليج من اجدابيا الى سرت .

واشارت الخبراء إلى أن التقلبات والرياح نشطة والامطار تتركز على مناطق الشمال الشرقي يوم الثلاثاء وتمر بسرعة نحو الشرق.

والله اعلم