المبعوث الأمريكي يشيد باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند محادثة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حول مستجدات الوضع في ليبيا خاصة تلك المتعلقة بجهود تعزيز التوافق الوطني من أجل الانتخابات.

وقدّم نورلاند الشكر إلى باتيلي على جهوده لتعزيز التوافق الوطني بين الليبيين، وذلك بعد ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية: “سعدت بالتحدث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي اليوم. شكرته على جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف نورلاند: “أشدنا أيضا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.”

واختتم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية اجتماعها في بنغازي، حيث تمّ التأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات.