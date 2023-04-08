دبيبة: ملتزمون بتهيئة الظروف لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر انتخابات عادلة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، استمرار التزام الحكومة بخدمة الليبيين وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.

وقال دبيبة، خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المرحلة الحالية تتطلب أن يواصل الجميع تمسكهم بخيار السلام والتداول السلمي للسلطة.

وتابع أن نؤسس لوضع مستقر تُقَوى فيه فرص البناء والتنمية التي تعزز فرص إنجاح الانتخابات وتحظى نتائجها بالقبول من جميع الأطراف.

وعبّر رئيس الحكومة عن التطلع إلى أن تقود رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، ومنع العودة إلى الحرب مجدداً.