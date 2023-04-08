المنفي: مستعدون لمساعدة حكومة الوحدة لرفع المعاناة عن الليبيين

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، استعداد المجلس لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية، في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وقدم المنفي خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا.

واعتبر المنفي أن الحكومة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.

وقال إن حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي.

وشكر المنفي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على التسهيلات التي يقدمها لدعم عمل الحكومة في ظل ظروف استثنائية.