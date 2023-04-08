المبعوث الأممي يدعو القيادات الاجتماعية الليبية لدعم إجراء الانتخابات خلال 2023

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الوجهاء والأعيان وجميع القيادات الاجتماعية والمكونات الثقافية في ربوع ليبيا إلى المشاركة بفاعلية وتقديم الدعم الكامل من أجل إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وشاملة هذا العام.

ووفق بيان صدر السبت، عن البعثة الأممية، جاء ذلك خلال اجتماع باتيلي، أمس الجمعة، مع مجموعة من الوجهاء والمشايخ من المنطقة الشرقية على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بنغازي.

وأشار البيان إلى تشديد الوجهاء على التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.

وأكد باتيلي، خلال كلمته اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا، أن هذا الاجتماع رمز لوحدة وسيادة ليبيا، داعياً المشاركين على عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا، أطفالكم الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص.

وقال: “نعلم جميعاً أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت ومثابرة وصبر. ومع ذلك، أنا متأكد من أن استمرار التنسيق والتعاون بينكم يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023”.