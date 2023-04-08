آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب من المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد الموافق 9 ابريل .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الجمهورية فرع عين زارة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع بحوث النفط
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
سقف السحب 5000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس امسحيل
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع قصر بن غشير
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023 للنساء
- مصرف الجمهورية فرع غريان
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
سقف السحب 4000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع الظهرة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع اسبيعة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
للرجال والنساء
- مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
يوم الأحد للنساء
يوم الاتنين للرجال
- مصرف التجاري فرع العزيزيه
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023 للنساء
سقف السحب 3000د.ل
- مصرف شمال أفريقيا وكالة إسبيعة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
سقف السحب 2500د.ل
- مصرف شمال أفريقيا فرع الزاوية
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
سقف سحب2000د.ل
- مصرف الصحاري فرع قوز زناتة
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 9 ابريل 2023
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .
أماكن تواجد الصرافات الآلية :
فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .
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