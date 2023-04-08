بلدية بنغازي تتفقد المباني والاسواق التاريخية لأعادة ترميمها

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زار المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة، مواقع منطقة وسط البلاد، ضمن إطار مُتابعة أعمال الحِفاظ على الأسواق والمباني التاريخية، التي تمس الهوية الوطنية والموروث الثقافي لمدينة بنغازي

وتم خلال الزيارة التي تمت اليوم السبت التأكيد على حرص البلدية والصندوق على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة و إعادة بناء المباني المُدمرة كُلياً، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العِمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، ضمن المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

كما تم التأكيد على إعادة تأهيل بعض المباني التاريخية بنفس ما كانت عليه في السابق كسوق الحوت وسوق الربيع للحفاظاً على هوية المدينة التي تتميز بها .