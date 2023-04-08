الدبيبة: سنوفر كل الظروف لإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاح الانتخابات

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ملتزم بوفير كل الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات التي “ستكون عادلة ونزيهة لكل الشعب الليبي”.

وأضاف حمودة في إيجاز صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2023، المنعقد في مدينة مصراتة، حضره إلى جانب الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع أن يواصل خيار السلام والالتزام بالتداول السلمي على السلطة.

وتابع حمودة أن الدبيبة أكد على ضرورة التأسيس لوضع مستقر تُقوى فيه فرص البناء والتنمية التي تتعزز فيها الانتخابات التي تكون نتائجها مقبولة من الجميع، مؤكدا دعمه لجهود اللجنة العسكرية 5+5 للحفاظ على الاستقرار وعدم عودة الحرب.

كما تطرق حمودة إلى نشاط حكومة الوحدة في مختلف القضايا الاقتصادية والخدمية مثل منحة الطلبة ومنحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشركة العامة للكهرباء واستحقاقات المصرف المركزي.