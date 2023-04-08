الدبيبة: مستمرون في خدمة الليبيين وتهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة

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أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على استمرار الحكومة في خدمة الليبيين وتهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة.

وقال الدبيبة، في كلمة افتتاح اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023، الذي عقد في مصراتة، إن هذه المرحلة تتطلب التمسك بمسار السلام والتداول السلمي للسلطة، والتأسيس للاستقرار والتنمية؛ لتنجح الانتخابات وتقبل نتائجها من الجميع.

وجدد الدبيبة التأكيد على دعم جهود البعثة الأممية بشكل جاد. وقال، “نتطلع أن تقود رعايتها للجنة العسكرية 5+ 5 إلى الاستقرار ومنع عودة الحروب”.

وقال الدبيبة، “نجدد الدعوة للسلطة التشريعية لاستيعاب إرادة الليبيين الذين أصبحوا أكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم”.