ليبيا – كجزء من مبادرته لتمكين الانتخابات من خلال مسار شامل، التقى الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أمس الجمعة مع مجموعة من الوجهاء والمشايخ من برقة على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والقادة العسكريين والأمنيين الذي عقد في بنغازي.

وشدد الوجهاء في تغريدة للبعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.

من جانبه حث باتيلي الوجهاء وكافة القيادات الاجتماعية على المشاركة بفاعلية لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية ودعم إجراء انتخابات سلمية هذا العام.

The post باتيلي يحث الوجهاء وكافة القيادات الاجتماعية على دعم العملية الانتخابية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية