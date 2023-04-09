التفاصيل كاملة في القبض على شبكة دعـــارة بمنزل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت عن تمكن قسم البحث الجنائي من ضبط شبكة دعارة من الجنسية النيجيرية بمنزل قيد الإنشاء بمنطقة الهواري.

وعُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن منزل قيد الإنشاء يستخدمه بعض الأشخاص من الجالية الأفريقية كوكر للدعـ.ـارة وتعاطي المخدرات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات والإنتقال إلى المنزل سالف الذكر .

وتم خروج قوة من أعضاء قسم البحث الجنائي إلى منطقة الهواري وتم مراقبة المنزل ولاحظو دخول ثلاثة أشخاص وإمرأة وعلى الفور تم التعامل معهم وضبطهم وضُبط بحوزتهم قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدرة .

وتم الإنتقال بهم إلى القسم ، وبالإستدلال مع المرأة تبين انها تدعى م.ع.س من مواليد 1993 وإعترفت بأنها تقيم مع المدعو أ.ب.ب من مواليد 1994 وانه قام بمواقعتها أكثر من مرة وعرضها على اشخاص من جنسيات أفريقية ليقومو بمواقعتها اكثر،من مرة مقابل مبلغ مالي وقدره 50 دينار .

وأفادت ان قطعة الحشيش التي تم ضبطها تخص المدعو أ.ب.ب وبالإستدلال معه إعترف بما نُسب إليه وبالإستدلال مع الشخصين الاخرين الذي تم ضبطهم انكرو معرفتهم بجريمة الدعارة وتعاطي المخدرات وكما أفادوا جميعا بدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .