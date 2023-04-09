دون تشاور مع المنفي .. الدبيبة والحداد يعرضان مخطط لإخلاء معسكرات الجيش من المدن الكبرى

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت مخطط لإخلاء معسكرات الجيش وممتلكات المؤسسة العسكرية في طرابلس و بنغازي و مصراتة.

وبحسب وسائل اعلام محلية، عرض الدبيبة المخطط رغم تواجد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في اجتماع حكومة الوحدة بـمصراتة ودون التشاور معه بصفته القائد الأعلى لـ«الجيش الليبي».

وفي السياق، تقدم محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة» بمذكرة رسمية لتخصيص موقع لهيئة أسر الشهداء والمفقودين ولمعالجة أوضاع هذه الفئة دون عرضها على رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي .