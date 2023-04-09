مستشفى المرج التعليمي يسجل ولادة 328 طفلا خلال مارس 2023

أخبار ليبيا 24

أعلن وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، السبت، تسجيل مستشفى المرج التعليمي، ولادة 328 مولودًا، خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عمليات الولادة جاءت ما بين 112 عملية ولادة قيصرية و216 حالة ولادة طبيعية.

ونقلت الوزارة عن مبروكة صالح مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بمستشفى المرج التعليمي، قولها إن الإحصائية جاءت من واقع سجلات قسم الولادة.

وأضافت، أن عدد عمليات التنظيف وربط عنق الرحم وصلت إلى 28 حالة، كما تم تسجيل 56 حالة دخول ومتابعة للحالات غير المستقرة مثل حالات ضغط الدم وفقر الدم وسكري الحمل، بالإضافة إلى متابعة 5 حالات حمل خارج الرحم وحالتين إزالة رحم.

ولفتت إلى أن عيادة النساء والولادة الخارجية استقبلت خلال شهر مارس 2023، 1200 حالة بمعدل 40 حالة يوميًا مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية.