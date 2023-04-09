مدير أمن طرابلس يقوم بجولة تفتيشية مفاجئة على التمركزات الامنية

قام السيد مدير أمن طرابلس/ اللواء خليل وهيبة بجولة أمنية تفتيشية مفاجئة بالعاصمة طرابلس هذه الليلة.

وشملت كل من التمركز الامني جزيرة دوران غوط الشعال والتمركز الأمني جزيرة دوران الغيران وذلك للوقوف على سير العملية الأمنية فيها و التفتيش على مدى الالتزام بقواعد الضبطية ، و رفع من الروح المعنوية لمنتسبي مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المختلفة .

وشدد السيد مدير الامن على ضرورة مضاعفة الجهد في خلال العشرة الاواخر في شهر رمضان المبارك والعمل على تسهيل حركة السير ومساعدة المواطنين ومعاملتهم بالحسنة

وأشاد مدير الأمن خلال هذه الجولة بجهود رجال الشرطة والأمن في الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين, مطالباً ببذل المزيد من الجهود خدمةً للصالح العام.

وفي ختام الجولة قام السيد مدير الامن بالتوجهه إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي لزيارة الزميل عبدالمنعم عامر محمد التابع إلى وحدة المهام الخاصة الذي تعرض إلى إصابة كسر برجله اليمنى أثناء تأدية مهام عمله وذلك للإطمئنان على حالته الصحية ومدى تلقيه للعلاج اللازم .