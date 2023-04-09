القيب: عدد المستفيدين من منحة الطلاب الجامعية تجاوز الـ 218 ألف طالبا وطالبة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، “عمران القيب” أن، إجمالي عدد المستفيدين من منحة الطلاب الجامعية نحو 218 ألفا و475 طالبا وطالبة جرى إصدار بطاقة مصرفية مسبوقة الدفع لهم من مصرف الجمهورية على ثلاث دفعات.

وقال القيب خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، السبت، إن مصرف الجمهورية أصدر 11 ألفا و989 بطاقة كدفعة أولى، و140 ألفا و788 كدفعة ثانية، ثم 65 ألفا و698 كدفعة ثالثة.

كما ذكر وزير التعليم العالي بوجود تأخير في صرف المنحة لعدة عوامل أبرزها عدم دقة البيانات المدرجة من الطلاب في المنظومة الإلكترونية الموحدة، لافتا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات بشأن ربط المنظومة الإلكترونية بمنظومة الرقم الوطني.

وأشار الوزير إلى إحالة بيانات 188 ألفا و714 طالبا وطالبة إلى إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات حيث تبين وجود 4269 اسم من الأرقام الوطنية غير المسجلة، و104 آلاف و361 من أرقام الهواتف غير المتصلة أو المتطابقة مع الرقم الوطني.