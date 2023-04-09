إشادة أمريكية بجهود عمل اللجنة العسكرية المشتركة

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أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، السبت، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتزامها بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.

وقال نورلاند، إنه أجرى محادثة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وذلك بعد ختام اجتماع اللجنة العسكرية في بنغازي.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية: “سعدت بالتحدث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي اليوم. شكرته على جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف نورلاند: “أشدنا أيضا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب.”