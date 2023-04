الخارجية الأميركية تكشف ملامح إستراتيجية بايدن العشرية المتعلقة بالملف الليبي

ليبيا- كشف مكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار في الخارجية الأميركية عن ملامح الإستراتيجية العشرية للرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بالملف الليبي.

ووفقا لما تم الكشف عنه وتابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل سياسي أكثر سلاما واستقرارا مع تأكيد انخراط الشركاء الأميركيين والدوليين بنشاط في ديبلوماسية تمكين ليبيا من اتخاذ خطوات ملموسة نحو حكم موحد شامل وديموقراطي.

واتهمت واشنطن قوى خارجية من بينها روسيا بزعزعة استقرار ليبيا ومنطقة الساحل في وقت تدعو فيه الحكومة الأميركية أصحاب المصلحة المحليين ووكالات الولايات المتحدة المشتركة والشركاء الدوليين لوضع خطوات ملموسة لتهيئة الظروف للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

ووفقا للإستراتيجية يتم بناء على المرونة المحددة والمبادرات الواعدة دعم نهج متكامل عابر للإقليمية متضمن جهود الوقاية لحكومة الولايات المتحدة عبر منطقة الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا الساحلية من خلال تعزيز ليبيا أكثر استقرارا وسلاما وازدهارا.

وشددت الإستراتيجية على العمل مع الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي على المصالحة والتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج والرغبة في حكم ليبيا عبر سلطة منتخبة ديموقراطيا وموحدة وممثلة ومعترف بها دوليا وقادرة على ضمان حقوق الإنسان وتقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت الإستراتيجية إن هذه السلطة يجب أن تكون مؤهلة لتأمين حدود لييا والشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة مع الإقرار بالحاجة إلى نهج تدريجي ومصمم وقابل للتطوير نظرا لشكوك سياسية وطنية وقيود عملية لمشاركة أميركية من داخل البلاد.

وتابعت الإستراتيجية إنها تركز على المدى القريب على نهج شعبي لدعم حكم محلي ديموقراطي مستجيب للمواطن ومبادرات مصالحة ناشئة وواعدة في وقت يمثل فيه الجنوب نقطة محورية لجهود متسلسلة أولية تتطور تدريجيا نحو تقدم في جميع المناطق الـ3 والفرعية الحساسة في الساحل وغرب إفريقيا الساحلية.

وبينت الإستراتيجية أنها ستركز بمرور الوقت على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديموقراطية وذات مصداقية على المدى الطويل بمشاركة المواطنين وبناء توافق الآراء والإصلاح الدستوري وتخفيف العنف وتعزيز جهود المصالحة ومعالجة حواجز سياسية معيقة.

وأكدت الإستراتيجية سعيها لتعزيز الإدماج وزيادة مشاركة وتمثيل النساء والشباب والمجموعات الأخرى المهمشة تقليديا والممثلة تمثيلا ناقصا في النظام السياسي لأن دعم العمليات السياسية والاقتصادية الشاملة في ليبيا سيساعد على بناء المرونة اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

ووفقا للإستراتيجية سيتم تطبيق نهجها المصمم والقابل للتطوير عبر 4 أهداف شاملة موجهة للمشاركة الديبلوماسية والإنمائية والأمنية إذ يتمثل أولها في مصي ليبيا قدما في انتقالها لنظام سياسي موحد ومنتخب ديموقراطيا ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي وقبوله منه.

وبحسب الإستراتيجية يمكن لهذا النظام تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعال ومنصف لحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين فيما يشدد الهدف الثاني على إدماج ليبيا بشكل أفضل مع الجنوب المهمش تاريخيا في الهياكل الوطنية ما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية.

وشدد ثالث الأهداف على التقدم باتجاه جهاز عسكري وأمني موحد خاضع لسيطرة مدنية واحتكار استخدام مشروع لقوة نحفاظ على الاستقرار وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي مع تركيز الهدف الـ4 على بيئة الاقتصاد والأعمال المعززة للنمو الاقتصادي المستدام والعادل للحد من الفساد والإدارة الأفضل للإيرادات.

وبينت الإستراتيجية عزم الولايات المتحدة على حشد ومواءمة الديبلوماسية والمساعدات الخارجية والأدوات الأخرى لتحقيق الأهداف الـ4 بطريقة متسلسلة إذ ستعمل الحكومة الأمريكية على زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة المحلية والبلدية والمجتمع المدني ودعمها لا سيما في جنوب ليبيا في البداية.

وأضافت الإستراتيجية إن هذه الجهات ستعمل على تعزيز المصالحة والحوارات المجتمعية وتقديم الخدمات الشاملة فيما سيمتد الدعم لتعزيز الفرص الاقتصادية والشمول المالي للفئات المهمشة فضلا عن تحشيد الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي بين قادة ليبيا وصولا للاستحقاقات الانتخابية.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post الخارجية الأميركية تكشف ملامح إستراتيجية بايدن العشرية المتعلقة بالملف الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية