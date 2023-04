اجتماع بنغازي يشدد على معالجة ملف المهجرين والاستعداد لتأمين الانتخابات

ليبيا – أكدت قيادات عسكرية وأمنية عن المنطقتين الشرقية والغربية خلال اجتماع بمدينة بنغازي بحضور لجنة 5+5 والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الالتزام بما نتج عن الاجتماعين السابقين بتونس وطرابلس.

وشدد المجتمعون في بنغازي خلال بيانهم الختامي، على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها.

وحث المجتمعون على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في اخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا.

واتفق المجتمعون على تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد.

English Version of the Statement: https://bit.ly/3mkHTcc

