قالت بلدية بنغازي إن هناك بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه في السابق كسوق الحوت وسوق الربيع، حفاظاً على هوية المدينة التي تتميز بها، وفق المكتب الإعلامي للبلدية.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية لمواقع وسط المدينة قام بها كل من المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة.

ووفق بلدية بنغازي، فقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية لبعض مواقع منطقة وسط البلاد، والتي جاءت في إطار مُتابعة أعمال الحِفاظ على الأسواق والمباني التاريخية، التي تمس الهوية الوطنية والموروث الثقافي لمدينة بنغازي، أمثال: ميدان البلدية – سوق الربيع – سوق الحوت – شارع عمر المختار – ميدان الخالصة – قصر المنار – البرلمان التشريعي البرقاوي – بالإضافة إلى بعض المنازل التاريخية مثل حوش الكيخيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للبلدية.

كما أكدت البلدية حرصها على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة وإعادة بناء المباني المُدمرة، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية، وفق البلدية.

وتشهد مدينة بنغازي هذه الأيام حملة مكثفة من قبل الجهات المعنية لإزالة وهدم عدد من المباني وسط البلاد شملت مبان تاريخية وأثرية وطالت بيوت المواطنين، ما أثار استهجان عدد من العائلات في تدوينات مختلفة، منتقدين كيفية الإخلاء وتوقيته والقيمة المدفوعة في نظير ذلك.

المصدر: المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي + قناة ليبيا الأحرار

The post بلدية بنغازي: سنعيد ترميم المباني المُتضررة وبناء المُدمرة طبقا لمشروع تحديث المُخطط العمراني appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار