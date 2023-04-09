رئيس حكومة الوحدة: الليبيون سيواجهون مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، السلطة التشريعية لاستيعاب حقيقة، أن الليبيين أصبحوا أكثر وعياً وقوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم.

وقال دبيبة، خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023، المنعقد في مدينة مصراتة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن كل المسارات التي تؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية بشكل سلمي، هي مسارات متطابقة مع برنامج وسياسات الحكومة.

وفي سياق متصل، أشاد دبيبة، بجهود الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ خطة الحكومة مثل العمرات الجسيمة وتنفيذ محطات جديدة بهدف استقرار الشبكة العامة للكهرباء ومواجهة الانقطاع المتكرر للتيار الذي عانت منه ليبيا سابقاً.