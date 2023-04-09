الحويج: جميع السلع الغذائية متوفرة والأسعار في ليبيا أفضل من الخارج

الوطن|رصد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية محمد الحويج يوم أمس السبت، توفر السلع الغذائية الأساسية كافة في السوق المحلية، لافتًا إلى استقرار غالبية الأسعار رغم تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الحويج خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة والذي حضره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى انخفاض أسعار السلع داخل السوق المحلية مقارنة بأسعارها في دول الجوار، مشيدا في هذا الإطار بتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

ونبه وزير الاقتصاد منتهي الولاية على عدم وجود أي مشكلات لوجستية بشأن دخول السلع إلى ليبيا بفضل جهود مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، حيث أكد أن المركز والجهاز تابعا الإفراجات الجمركية بجميع المنافذ وراقبا السلع في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.