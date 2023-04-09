المنفي يؤكد على ضرورة رفع المعاناة عن المواطن لخلق بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات هو الهدف الأساسي الذي لا بدّ من التركيز عليه لخلق بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

جاء ذلك، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري لحكومة الوحدة الذي انعقد السبت في مصراتة.

وأكد المنفي، المجلس الرئاسي لتقديم كل ما في وسعه لتسهيل رفع المعاناة عن المواطنين. وقال إن المجلس الرئاسي يتابع مع رئيس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عملهم في توفير الخدمات للمواطنين.

وأشاد المنفي بدور مصرف ليبيـا المركزي في تعاونه مع الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين.

وعقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة اجتماعه العادي الرابع لعام 2023، في مدينة مصراتة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.