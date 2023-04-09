أبوبريق: نُرحّب باجتماع القيادات العسكرية ببنغازي ونشد على أيديهم لدعم الحل السياسي

رحّب عضو المجلس الأعلى للدولة ” أحمد أبوبريق “ باجتماع القيادات العسكرية في مدينة بنغازي، قائلا: نشد على أيديهم لدعم الحل السياسي.

وأضاف “أبو بريق” في تصريحات صحفية، أن الأزمة في ليبيا بالأساس أمنية ولو نجحت هذه الاجتماعات ستمهد لحلها كلياً.

وأشار إلى أنه، يجب إبعاد التدخلات الخارجية على هذه الاجتماعات لتنتج حلا بأيادي ليبية.

وأصدر القادة العسكريون والأمنيون المجتمعون في بنغازي بيانا أعلنوا فيه الاتفاق على البدء في معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم، مع التأكيد على استعداد الحاضرين لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات.

أضاف البيان: “ندعم جهود لجنة 5+5 العسكرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، اتفقنا على تحديد موعد لاجتماع قادم عقب شهر رمضان بمدينة سبها، وتبادل المعلومات بشأن المحتجزين لدى الطرفين واتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت، و نقدر مبادرة القيادة العامة بالإفراج عن 6 موقوفين من المنطقة الغربية على ذمة قضايا أمنية.