تقرير | الإمارات المركز الأول لرجال الأعمال الليبيين و تركيا و مصر والصين و روسيا شريكهم التجاري الأول

ليبيا – تصدرت تركيا الترتيب الأول في قائمة الشركاء التجاريين مع القطاع الخاص الليبي من حيث تصدير السلع التركية المختلفة بقيمة تعاملات بلغت 577 مليون دولار للربع الأول من هذا العام وذلك تقرير لمصرف ليبيا المركزي عن حجم الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص .

ويرى مراقبون أن تصدر تركيا القائمة مَرده ملائمة السلع التركية للقوة الشرائية للسوق الليبي و تنوع خطوط الشحن الجوي و البحري و تركيز رجال الأعمال الأتراك على السوق الليبي كسوق ناشئ اضافة لسهولة حركة سفر و منح التأشيرات لصغار التجار و رجال الأعمال الليبيين .

وحلت مصر في الترتيب الثاني بقيمة تعاملات بلغت 403 مليون دولار وهي الشريك الأساسي في الخضروات والفواكه و مواد البناء والمعلبات تلتها الصين بقيمة 260 مليون دولار .

فيما حلت روسيا وهي المصدر الأساسي للزيوت والحبوب في الترتيب الرابع بقيمة تعاملات بلغت 228 مليون دولار .

أما الهند وهي أحد مصدري السيارات وقطع الغيار والادوية فقد بلغ حجم تعامل القطاع الخاص معها 195 مليون دولار عن نفس الفترة .

الإمارات .. المركز المفضل لرجال الأعمال

أما من ناحية التعامل المالي للقطاع للخاص الليبي و شركاته ومصانعه فقد حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول بتعاملات مالية تمت من خلالها بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار .

وبذلك تكون الإمارات مركز الأعمال الأول لرجال الأعمال الليبيين لاستيراد مختلف السلع من أنحاء العالم إلى ليبيا عبر شركاتهم المستقرة في الإمارات لوجود عدة مميزات منها مرونة القطاع المصرفي الإماراتي و الحَوكمة الإلكترونية و سرعة اعادة التصدير عبر الموانئ والمناطق الحرة الاماراتية مثل ميناء جبل علي اضافة لاستقرار مختلف العلامات التجارية الاجنبية بفروعها لجانبهم ما يمكنهم من انجاز أعمالهم في نفس الوقت والمكان .

أما تركيا فقد حلت في المركز الثاني كمركز لرجال الأعمال الليبيين بقيمة تعاملات مباشرة بلغت 221 مليون دولار فيما حلت سويسرا و مصارفها فيالترتيب الثالث وتونس في الرابع و إيطاليا في الخامس .

