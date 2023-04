بحضور المنفي والكبير.. الدبيبة يؤكد من مصراتة دعمه للبعثة في رعاية المسار العسكري

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن هذه المرحلة تتطلب التمسك بمسار السلام والتداول السلمي للسلطة، والتأسيس للاستقرار والتنمية؛ لنجاح الانتخابات وقبول نتائجها من الجميع.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الوزاري العادي بمدينة مصراتة الذي حضره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، دعم جهود البعثة الأممية بشكل جاد، وتطلعه لأن تقود رعايتها للجنة العسكرية 5+ 5 إلى الاستقرار ومنع عودة الحروب.

وجدد الدبيبة الدعوة للسلطة التشريعية لاستيعاب إرادة الليبيين وأنهم أصبحوا أكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم، حسب وصفه.

كما أثنى الدبيبة على جهود الشركة العامة للكهرباء؛ لتنفيذهم خطة الحكومة التي تهدف لاستقرار الشبكة العامة، مؤكدا بدء التعامل مع مشكلة الوقود التي تحدث من وقت لآخر لأسباب تشغيلية وتنظيمية، وأنها ستصبح من الماضي، وفق قوله.

وأشار الدبيبة إلى قيام الحكومة بتخصيص قطعة أرض؛ لتطوير خزانات البريقة، والفِرق الفنية تعمل على إنجاز المشروع، مضيفا أنها تسعى لتنفيذ خطة ثلاثية متكاملة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي، بحسب قوله.

ولفت الدبيبة إلى أن العقد الموقع مع “شركة هانويل” الأمريكية لتنفيذ “مصفاة زلاف” سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز وتنمية منطقة أوباري الكبرى، موضحا أن الخطة الثلاثية تشمل تطوير مصفاة الزاوية ومصافي طبرق ورأس لانوف.

وقال رئيس حكومة الوحدة إنهم بدؤو في إجراءات توريد خزانات عائمة تساعد في بناء مخزون استراتيجي تزامناً مع تنفيذ خطة تطوير المصافي المحلية، إضافةً إلى التعاقد على خزانات نفط جديدة في السدرة ورأس لانوف عوضاً عن الخزانات المتضررة من الحروب.

وذكر الدبيبة أن من أبرز مشاريع الحكومة لرفع خطة إنتاج ليبيا من النفط هو عودة حقل الظهرة المتوقف من 2015، لافتا إلى أن استمرار الاستقرار يتيح فرص واعدة لتطوير قطاع النفط والغاز، وفق قوله.

وأشار الدبيبة إلى أن توفير الأعلاف والأدوية والمبيدات الحشرية يسير بشكل جيد بعد مواجهة أسباب تأخير توفيرها.

وأشاد الدبيبة باجتماع 140 عميد بلدية من جميع مناطق ليبيا تحت مظلة الحكومة، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أنّ الانقسام السياسي لم يعد يؤثر على عمل البلديات، حسب وصفه.

وقال الدبيبة إن الاستقرار الذي تشهده ليبيا سمح لنا بتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 500 مدرسة جديدة في كل ربوع ليبيا.

كما أثنى الدبيبة على جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي في “إنعاش” الاقتصاد الليبي ومواصلة الالتزام بسياسة الإفصاح والشفافية، حسب قوله.

المصدر: اجتماع مجلس الوزراء بـمصراتة

