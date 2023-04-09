متجاهلا المنفي.. الدبيبة يصدر قرارا بتخصيص “معسكر المعاشير”

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا بتخصيص “معسكر المعاشير” في منطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، متجاهلا اعتراض رئيس المجلس الرئاسي محمد على المنفي على تمرير هذا القرار دون العرض على المجلس الرئاسي باعتباره “القائد الأعلى”.

وكشف الناطق باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة في مؤتمر صحفي نتائج اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 والمنعقد في مدينة مصراتة، أمس السبت، قائلا إنه تمت الموافقة على تخصيص “معسكر المعاشير” الكائن بمنطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وأضاف حمودة: جرت الموافقة على تعيين المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليكون الجهة الرسمية الوحيدة المانحة لشهادة الحلال في ليبيا، والموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة؛ لتنفيذ مشروع الطريق السريع (رأس جدير – امساعد).

وتابع بأنه تمت الموافقة على مقترح مصلحة أملاك الدولة مصراتة بشأن العقار المنزوع ملكيته لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب والمخصص لإنشاء مجمع الحديد والصلب، واعتماد محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للطاقة، واعتماد مقترح الهيئة العامة للمعلومات بإصدار وثيقتي (سياسة الحوكمة – الدليل الوطني للبيانات الحكومية).

وأشار إلى أنه تمت إحالة نتائج لجنة الطوارئ المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 107/ 2023، وأنه تمت معالجة الخروقات والتزوير في منحة الطلبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات بربط منظومة وزارة التعليم العالي والتعليم الثقني مع منظومة الرقم الوطني، مؤكدا أن باب التسجيل مفتوح للمستهدفين من منحة الزوجة ومنحة الأولاد.

يشار إلى أن المنفي الذي شارك في اجتماع مصراتة أبدى اعتراضه على توزيع أو تخصيص معسكرات وممتلكات الجيش السابقة دون إذن منه كقائد أعلى للقوات المسلحة.