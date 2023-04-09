ابرز ما ورد في بيان اتحاد ثوار ليبيا في طرابلس

رفض اتحاد ثوار ليبيا في طرابلس، اليوم الاحد، التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، مطالباً بدعم الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد في بيان مرئي، نرفض عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية ومن تلطخت أيديهم بدمـاء الليبيين المناصب السيادية في الدولة.

وأضاف البيان “نأمل أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا دور في مساندتنا كما كان لهم دور بارز في فترة الثورة”.

وأكد الاتحاد “عازمون على المُضي قدمًا لتحقيق أهداف الثورة من تداول سلمي على السلطة ووحدة التراب الليبي، مضيفًا إن “الخروج من هذه الفوضى السياسية والأمنية من مسؤولياتنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

واشار البيان إلى أن كافة القوات من أفراد وآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا هي الدرع الحصين للأمن القومي ومستعدة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي.

ونوه البيان “لقد طفح الكيل ونفذ صبر الليبيون حيث ازداد الفساد بأنواعه وفُقدت الثقة وأصبح شغلكم الشاغل هو جمع الأموال وتقلد المناصب على مصلحة ودماء الليبيين”.