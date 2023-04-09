دورة في المركز الصحي “غدوة” حول الإسعافات الأولية

الوطن| رصد

نظمت إدارة الخدمات الصحية سبها، دورة تدريبية استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز الصحي غدوة، في المجال النظري والعملي،للرفع من كفاءة الكادر الطبي وجودة الخدمات الطبية.

وقالت الإدارة إن الدورة تستهدف المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها، حيث تضمنت الإسعافات الأولية ومبادئ وأسس التمريض، والإسعافات الأولية للوقاية من نقص الأكسجين الذي يسبب الشلل الدماغي إلى حديثي الولادة، التدريب على الطرق الآمنة للتعامل مع أسطوانة الاكسجين، الطرق الصحيحة للتعامل مع منظم الأكسجين والوعاء الغير قابل للكسر، وبرنامجاً تثقيفياً في الصحة العامة، ومواد التنمية البشرية في تطوير الذات وتغيير السلوك.