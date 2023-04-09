الدبيبة: يجب على السلطة التشريعية استيعاب أن الليبيين أصبحوا أكثر وعياً بشأن مشاريع التمديد

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة استمراره بالالتزام بخدمة الليبيين وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الوزاري بمدينة مصراتة، حيث قال الدبيبة إن المرحلة الحالية تتطلب أن يواصل الجميع تمسكهم بخيار السلام والتداول السلمي للسلطة، مضيفاً أن حكومته تتطلع لأن تقود البعثة الأممية لمسار اللجنة العسكرية للحفاظ على الاستقرار ومنع عودة الحرب.

هذا ودعا الدبيبة السلطة التشريعية لاستيعاب حقيقة أن الليبيين أصبحوا أكثر وعياً في مواجهة مشاريع التمديد وللالتفات على إرادتهم، مؤكداً على أن مسارات إنهاء المراحل الانتقالية تتطابق مع سياسة حكومته، وفق قوله.

وفي شأن آخر أثنى الدبيبة على جهود العاملين بالشركة العامة للكهرباء لتنفيذ أعمال العمرات الجسيمة لمحطات الكهرباء وتنفيذ محطات جديدة بهدف استقرار الشبكة، قائلاً إن الحكومة المنتهية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود من خلال تخصيص قطعة أرض لشركة البريقة وتطوير المصافي المحلية في الزاوية وطبرق ورأس لانوف.