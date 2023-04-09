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المنفي: هدفنا رفع المعاناة عن المواطن للوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

شدد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” على ضرورة رفع المعاناة عن المواطن للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار في كل المناطق الليبية.

المنفي وخلال ترؤسه لاجتماع الحكومة المنتهية الرابع في 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، أكد أن رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات هو الهدف الأساسي الذي يجب أن ترُكز الحكومة المنتهية عليه لخلق بيئة مستقرة من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وخلال الاجتماع أثنى المنفي على جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مساعدته الحكومة المنتهية على أداء عملها، كما عبر عن شكره للدبيبة ووزراء حكومته على أدائهم، موضحاً أن المجلس الرئاسي مستعد لتقديم الدعم لهم.

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الوطن الليبية

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