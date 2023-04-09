«اتحاد ثوار ليبيا»: سندافع عن مقدرات الشعب ونطلب من الدول الداعمة مساندتنا

أعلنت مليشيات مسلحة في المنطقة الغربية إعادة تفعيل ما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، زاعمة أنها ستدافع عن مقدرات الشعب، مطالبة الدول الداعمة مساندتهم، وفقا لتعبيرهم.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه “نرفض التعديل الدستوري الـ13 ونطلب دعم الأمم المتحدة، كما نرفض عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين المناصب السيادية في الدولة، ونأمل أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا دور في مساندتنا كما كان لهم دور بارز في فترة الثورة”، بحسب وصفه.

وأضاف “عازمون على المُضي قدمًا لتحقيق أهداف الثورة من تداول سلمي على السلطة ووحدة التراب الليبي، فالخروج من هذه الفوضى السياسية والأمنية من مسؤولياتنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح”، على حد قوله.

وتابع “كافة القوات من أفراد وآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا هي الدرع الحصين للأمن القومي ومستعدة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، لقد طفح الكيل ونفذ صبر الليبيون حيث ازداد الفساد بأنواعه وفُقدت الثقة وأصبح شغلكم الشاغل هو جمع الأموال وتقلد المناصب على مصلحة ودماء الليبيين”، وفقا للبيان.