تقريران إفريقيان: قرب انتهاء مشكلة احتجاز رياضيين جنوب إفريقيين في ليبيا

ليبيا- واكب تقريران إخباريان إفريقيان قضية احتجاز مسؤولين اثنين من نادي “مارومو غالانتس” الجنوب إفريقي لعدم سداد فاتورة إقامة بفندق في مدينة بنغازي.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “ذا إيست أفريكان” الكينية وموقع “نيوز24” الإخباري الجنوب إفريقي الناطقان بالإنجليزية وتابعتهما وترجمت المهم من مضامينهما صحيفة المرصد، أكدا توصل مالك النادي “أبرام سيلو” لاتفاق مع صاحب “الفخامة” للأجنحة في مدينة بنغازي علي الزرقاء لاتفاق تسوية.

ووفقًا للتقريرين، سيتم إعادة مدير فريق كرة القدم بالنادي “روفوس ماتسينا” وأخصائي العلاج الطبيعي “عاموس دينا دلومو” لديارهما بحلول عطلة نهاية الأسبوع فيها، بعد أن تم احتجازهما لضمان سداد الفاتورة البالغة قيمتها 37 ألفًا من الدولارات.

وبحسب التقريرين، توافق الرجلان سابقًا على قيام الزرقاء بسداد رسوم النقل الجوي للفريق إلى مدينة بنغازي على أن يدفعها له “سيلو” فور الوصول إلا أن إخلال الأخير بالاتفاق حمل الزرقاء على احتجاز “ماتسينا” “دينا دلومو” وجوازي سفرهما لضمان دفع أمواله.

وبين التقريران أن “سيلو” ادعى تحميله مبالغ إضافية من قبل الزرقاء، ليرد الأخير على المناشدات والجهود الحكومية السابقة لإنهاء احتجاز الرياضيين بالقول: “القضية تتعلق بديون غير مدفوعة ادفعوا المال هذا كل شيء”. مؤكدين أن اجتماع وساطة افتراضي قاد للاتفاق على تسوية الأمر.

