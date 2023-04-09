بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاحد 09 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء غائمة على معظم المناطق الشرقية, بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر, وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية الي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (1520-)مْ, وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29 )مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الواحات – السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الواحات.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30 ) مْ، وتسجل اليوم علي الكفرة (37)مْ, وتسجل انخفاض من يوم الغد.