الجديد: ليس من حق أي جهة وضع شروط تمنع أي ليبي من الترشح للانتخابات الرئاسية

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أنه “مع حق كل ليبي في الترشح للانتخابات الرئاسية بشرط الا يكون مطلوبا للعدالة بمن فيهم المشير خليفة حفتر . وسيف القذافي”.

وقال الجديد في تدوينة عبر “فيسبوك”: “وليس من حق أيا كان أو أي جهة وضع شروط للترشح تمنع أي ليبي من الترشح”، مردفًا “فلا أحد وصي على إرادة الليبيين”.

وأضاف أن “الليبيين عارفين أن خليفة حفتر عسكري وأنه عنده الجنسية الأمريكية”، معقبًا؛ “إذا صوتوا له فهذا بمثابة استفتاء من الشعب على هذه النقاط الخلافية بالموافق”.

وأردف الجديد؛ “لذلك خلوا الشعب يقول كلمته، فإما أن يرفضوه، وعليه حينها أن يحترم إرادة الشعب، أو أن يقبلوا به وعلى الطرف الآخر احترام إرادة الشعب”.

وأكمل؛ “أما طول المماطلة والتأجيل للانتخابات فالمستفيد الوحيد منها هم القابعين الآن في السلطة والمتشبثين بها”.

وختم موضحًا أنه “يجب تجاوز شروط الترشح للانتخابات والانتقال إلى مرحلة مناقشة آليات ضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة”.