تبقى الأجواء غائمة شرقي البلاد وتميل إلى الاستقرار غربا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء غائمة على معظم المناطق الشرقية, بينما يميل الطقس للاستقرار على مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية للمركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)مْ.

وتتكاثر السحب اليوم في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد وعلى بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر, وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

والرياح شمالية شرقية الي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (1520-)مْ, وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

في حين تكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلي ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 29 )مْ.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الواحات – السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الواحات.

والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30 ) مْ، وتسجل اليوم علي الكفرة (37)مْ, وتسجل انخفاض من يوم الغد.