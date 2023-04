ليبيا – رأت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن ما وصفتها بـ” ثورة فبراير ” هي شعلة الأمل والانطلاق لبناء دولة مدنية آمنة مستقرة.

النعاس وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “فبراير فخرنا وهي شعلة الأمل والانطلاق لبناء دولة مدنية آمنة مستقرة، وسنحافظ عليها حتى يتحقق الحلم”.

