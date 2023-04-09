وزير الاقتصاد الليبي يؤكد توافر السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، السبت، توفر السلع الغذائية الأساسية كافة في السوق المحلية.

وأشار الحويج خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى استقرار غالبية الأسعار رغم تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى انخفاض أسعار السلع داخل السوق المحلية مقارنة بأسعارها في دول الجوار كافة، مشيدا في هذا الإطار بتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي.

وأوضح الحويج إن المصرف المركزي سهل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي واللحوم مع قبوله الأرصدة المتاحة للشركات عند فتح الاعمتادات دون مطالبتها بتوفير السيولة النقدية مقابل التغطية، كما تابع فتح الاعتمادات للشركات بتغطية جزئية، وسهل فتح الائتمان التجاري لعدد من السلع قبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الاقتصاد عدم وجود أي مشكلات لوجستية بشأن دخول السلع إلى ليبيا بفضل جهود مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، حيث تابعا الإفراجات الجمركية بجميع المنافذ وراقبا السلع في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

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وقال الحويج إن هذه الإجراءات ساعدت على الوصول إلى كفاءة السوق، وتوفر السلع كافة وبيعها بأسعارها الحقيقة، دون وجود احتكار يسهم في رفع أسعارها.