الغرياني: تشكيل حكومة تكنوقراط قد يكون حلاً مجدياً

الوطن| رصد

رأى الناشط السياسي، عبد الله الغرياني، أن اختيار حكومة مصغرة ومحدودة المهام من التكنوقراط لتشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قد يكون حلاً مجدياً.

وقال الغرياني في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه يمكن البناء على التوافقات التي تمت أخيراً بين القيادات العسكرية والأمنية في شرق وغرب البلاد لتشكيل غرفة أمنية مشتركة، تتولى مسؤولية تأمين العملية الانتخابية، وبالتالي سيكون من السهل على أي حكومة مؤقتة، بعدد محدود جداً من الحقائب، تسيير باقي الملفات الاعتيادية، شريطة أن يتم اختيار فريق تلك الحكومة من التكنوقراط.

واقترح الغرياني أن يكون مقر تلك الحكومة مجاوراً للغرفة الأمنية المشتركة في مدينة تحظى بالاستقرار النسبي مثل مدينة سرت.