بن صالح: لقاءات اللجنة العسكرية 5+5 عبث وضحك على ذقون الليبيين

وصف محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، سليمان بن صالح؛ لقاءات اللجنة العسكرية (5+5) بـ “العبث والضحك على ذقون الليبيين”، بحسب تعبيره.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ويستمر مسلسل الضحك على ذقون الليبيين بهذه اللقاءات العبثية، برنامج لزيارة خمسة الغرب لخمسة الشرق، والحديث عن المصالحة، لا أدري أي مصالحة يقصدون”. وفقًا لكلامه.

وتابع؛ “خطب ومصطلحات وولائم وعناق وأحضان وسلام حار وزيارات، وكأن المقصود بالمصالحة هو اجتماع هؤلاء العشرة على مائدة واحدة وتبادل عبارات الإطراء”. بحسب قوله

وأردف بن صالح، “كم مرة اجتمعوا هؤلاء العشرة فيما سبق؟ ما هي الانجازات على الأرض التي نتجت عن اجتماعات العشرة؟ وإلى متى سيظل هؤلاء العشرة يجتمعون؟”، وفق تعبيره.

وختم موضحًا “لقد وجدت الأمم المتحدة ضالتها في هؤلاء العشرة، فهم أي العشرة أفضل وسيلة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، ولذلك لم يستطع هؤلاء العشرة اتخاذ قرار يمكن تطبيقه على الأرض منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وعشرات الاجتماعات في كل قاعات الاجتماعات بفنادق الخمسة نجوم في ليبيا ومصر وتونس وسويسرا وتركيا”، على حد قوله.