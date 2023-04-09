المنفي: يجب خلق بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات هدف أساسي يجب التركيز عليه من أجل خلف بيئة مستقرة نستطيع من خلالها الوصول للانتخابات المنشودة في أقرب الآجال وتحقيق الاستقرار الذي هو هدف رئيسي لأن العملية الانتخابية ليست محصورة في يوم واحد وإنما هي عملية كاملة وشاملة.

وشدد المنفي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الرابع للعام 2023 م بمدينة مصراتة على استعداد المجلس الرئاسي لتقديم كل المساعدات المطلوبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأعرب المنفي عن شكره عن شكره للحكومة على تقديمها الخدمات لكافة أطياف الشعب الليبي كما تقدم بالشكر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على التسهيلات التي يقوم بها لمساعدة الحكومة على أداء عملها في ظل ظروف الميزانية والعمل الذي يحتاج في هذه الفترة مجهودا مضاعفا.