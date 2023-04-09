حكومة الوحدة تصدر ستة قرارات خلال اجتماع مصراتة

العنوان-طرابلس

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، ستة قرارات هامة في ختام اجتماعها الرابع لعام 2023 المنعقد، السبت، في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وبرئاسة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي، أصدرت الحكومة قرار بالموافقة على تخصيص معسكر المعاشير الكائن بمنطقة سوق الجمعة لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، والموافقة على تعيين المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليكون الجهة الرسمية الوحيدة المانحة لشهادة الحلال في ليبيا.

ووافقت على إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة؛ لتنفيذ مشروع الطريق السريع “رأس اجدير – امساعد”، واعتمدت محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للطاقة، وأيضا مقترح الهيئة العامة للمعلومات بإصدار وثيقتي “سياسة الحوكمة- الدليل الوطني للبيانات الحكومية”.

وأشار حمودة إلى أن الحكومة وافقت على مقترح مصلحة أملاك الدولة – مصراتة بشأن العقار المنزوع ملكيته لصالح الشركة الليبية للحديد والصلب والمخصص لإنشاء مجمع الحديد والصلب.